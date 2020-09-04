Москва, , 09:59 — REGNUM Оптовые цены на овес и хлопья из него достигли в августе нынешнего года в России своего рекордного значения. Об этом 4 сентября сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Согласно его данным, цены на овсяные хлопья, производимые из овсяной крупы высшего сорта, составили 26,8 тыс. рублей за 1 тонну, при том, что в августе 2019 года они стоили 19,7 тыс. рублей. При этом закупочная цена 1 тонны овса в Алтайском крае возросла до 11,5 тыс. рублей за тонну, тогда как годом ранее она составляла 5,8 тыс. рублей за тонну.

Причины такого повышения цен — третье подряд сокращение посадочных площадей данной сельскохозяйственной культуры и «крайне неблагоприятные погодные условия» в регионах, где производят овёс, в первую очередь — в сибирских, на которые приходится 40% производства.

Розничные цены на овес и хлопья из него в результате выросли на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что рост цен в России затронул почти все категории продуктов питания.