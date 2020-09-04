Грозный, , 09:54 — REGNUM Власти Чечни рассчитывают, что аэропорт «Грозный» после реконструкции станет важнейшим транспортным узлом на Юге России. Он послужит стимулом для развития республики. Такое мнение высказал глава правительства региона Муслим Хучиев после совещания по вопросу о реализации проекта «Реконструкция и строительство аэропорта «Грозный» (Северный)», в котором участвовали представители Росавиации, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и проектных организаций «Аэропроект» и «Горпроект».

"Общая стоимость проекта составляет более 15 млрд рублей. Новый аэровокзал будет иметь высокую пропускную способность и сможет обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год, что станет дополнительным стимулом для развития экономики нашей республики», — написал Хучиев в своем Instagram.

По словам премьер-министра, проект аэропорта «Грозный» включен в государственную программу РФ «Развитие транспортной системы» и в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

После получения положительного заключения госэкспертизы по проектно-сметной документации, которое планируется во втором квартеле 2021 года, можно будет приступить к строительству аэропорта. Будет построен новый терминал площадью 25 тыс. кв. м., что позволит увеличить пропускную способность аэровокзала с 350 до 550 пассажиров в час.