Барнаул, , 09:48 — REGNUM Формулировка «Запретить регионам снижение уровня прожиточного минимума» — это, мягко говоря, несуразица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин:

«Дело в том, что правительство РФ определяет методику подсчета минимального прожиточного уровня. И регионы обязаны строго руководствоваться этой методикой, иначе их накажет прокуратура. Поэтому термин «запрет» здесь неуместен. Другое дело, что в истории новой России менялась сама методика расчетов. Поэтому если центральная власть захочет «лакировать» действительность, то уместнее просто изменить методику. А термин «запретить регионам» неуместен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о якобы планируемом правительством России запрете на понижение прожиточного минимума в регионах 4 сентября пишут «Известия» со ссылкой на осведомлённые источники.

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