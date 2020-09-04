Барнаул, 4 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Формулировка «Запретить регионам снижение уровня прожиточного минимума» — это, мягко говоря, несуразица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о якобы планируемом правительством России запрете на понижение прожиточного минимума в регионах 4 сентября пишут «Известия» со ссылкой на осведомлённые источники.
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