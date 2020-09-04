Москва, , 09:39 — REGNUM Родственники главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова владеют пятизвёздочным отелем в центре Москвы. Об этом 4 сентября сообщает газета «Ведомости».

По данным СМИ, Тамара и Валентин Мантуровы являются бенефициарами компании, которой принадлежит отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенный на улице Малая Дмитровка и открытый летом 2019 года.

Издание ссылается на информацию трёх консультантов, «работавших с текущими и прошлыми собственниками и топ-менеджерами гостиницы», а также данные Росреестра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 143 гостиницы получили антикризисную помощь.

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