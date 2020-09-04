Иркутск, , 09:36 — REGNUM Пассажиропоток АО «Международный Аэропорт Иркутск», предположительно, пересечёт отметку в миллион человек за 2020 год в середине сентября 2020 г. Такие данные опубликованы на официальном сайте организации.

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С января по июль (включительно) на предприятии обслужено уже 768 313 пассажиров, из них в июле в аэропорту Иркутска встретили и проводили в полёт 125 082 пассажира, что более чем в 4,4 раза превышает показатель апреля этого года, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции было зафиксировано резкое падение.

«Уточняем: в апреле через аэропорт прошли 28 119 пассажиров, это на 82,7% меньше, чем в апреле 2019-го», — поясняют в пресс-службе иркутского аэропорта.

В июле 2020 года количество обслуженных пассажиров за сутки в среднем составило 4030 человек. В апреле и мае 2020-го этот показатель не достигал тысячи пассажиров в сутки (в среднем 937 человек — в апреле и 897 человек в сутки в мае). Выросло и количество самолётовылетов: в июле за сутки аэропорт Иркутска обслуживает в среднем 36 самолётовылетов, всего за месяц этот показатель составил 1 114. За апрель 2020-го было обслужено 549 самолётовылетов (18 в среднем за сутки).

Растут и показатели обработки груза и почты: в июле 2020-го обслужено 540 528 кг груза (396 428 кг — в апреле) и 102 993 кг почты (90 445 кг — в апреле).

Чаще всего пассажиры из Иркутска, традиционно, летают в Москву: с начала 2020 года бесспорными лидерами пассажирооборота стали Шереметьево и Домодедово. Сейчас рейсы в столичных направлениях выполняют компании S7 Airlines, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа». Пассажиров перевозят на комфортабельных лайнерах Аэробус А-319, А-320 и Боинг-737. Далее по пассажиропотоку следуют Новосибирск, Хабаровск и Владивосток.

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