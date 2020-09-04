Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «СУОР» на торги выставлены квартиры. Минимальная стоимость жилья — 1,037 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Торги пройдут в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества застройщика. Отдельными лотами выставлено 20 квартир, расположенных юго-западном районе Чебоксар по улице Академика Челомея.

Что касается начальной цены, то стоимость жилья варьируется от 1 037 300 рублей (25 кв. метров) до 2 732 000 рублей (68 кв. метров), шаг аукциона во всех «квартирных» лотах составляет 50 тыс. рублей.

Заявки начнут принимать 7 сентября. Для участия в аукционах заявитель должен внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей. Компания известна как застройщик микрорайона Садовый (Богданка) площадью более 270 гектаров.

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