Париж, , 09:37 — REGNUM Гиперкар Bugatti Veyron Mansory Linea Vivere 2008 года выпуска появился в продаже. Об этом сообщается на сайте DuPont Registry.

Всего в мире есть два таких гиперкара. Авто окрашено в красно-чёрный цвет и имеет пробег в 22 154 км. За свою модель продавец хочет выручить 1,25 млн долларов (94,4 млн рублей).

В тюнинг-ателье Mansory мотор автомобиля Linea Vivere был форсирован с 1001 до 1200 «лошадей». Эта модернизация позволила увеличить максимальную скорость машины до 409 км/ч. Это на 2 км/ч больше, чем у базовой модификации.

Дизайн гиперкара выделяется наличием кузовных деталей из неокрашенного углепластика. Лицевая часть авто имеет новый передний бампер, радиаторную решётку с литерой V, головную светодиодную оптику и новые стильные кованые диски.

Ранее на аукционе Gooding & Company было выставлено на продажу купе Bugatti Type 57S Atalante. Авто было выпущено ограниченной серией в 17 экземпляров. Владелец модели планирует получить за редкое купе не менее 7 млн фунтов стерлингов (около 695 млн рублей).

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