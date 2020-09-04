Грозный, , 09:20 — REGNUM В Чечне планируют построить еще одно медучреждение — инфекционную больницу. Вопрос о её необходимости особенно остро встал в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Оказалось, что коек для лечения пациентов с различными инфекциями в республике не хватает, при этом региональный центр инфекционных болезней уже имеет значительную изношенность.

Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев. По его словам правительство «инициировало вопрос финансирования строительства новой инфекционной больницы на 400 коек».

Помимо этого, власти региона планируют построить еще две больницы. Одна из них в Ачхой-Мартановском районе на 150 мест, вторая — в Курчалоевском — на 132 места.