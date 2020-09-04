Вашингтон, , 09:25 — REGNUM На американской онлайн-площадке Bring a Trailer выставлен на продажу кабриолет Ford Mustang GT третьего поколения 1984 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Торги будут проходить до 9 сентября. На данный момент цена на авто равна 7,5 тыс. долларов (558 тыс. рублей).

Салон авто обтянут серой кожей. Кабриолет оснащён круиз-контролем, электрическими стеклоподъёмниками, кондиционером и даже фирменным магнитофоном Ford Premium Sound. Пробег Mustang GT равен 56 тыс. км.

В движение модель приводится пятилитровым двигателем V8 производительностью в 200 «лошадей». Он агрегатируется с 5-позиционной механической трансмиссией и задним приводом.

Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer был выставлен на продажу рестайлинговый хэтчбек Honda Civic 1984 года выпуска. Стоимость модели составила 35 250 долларов (2,6 млн рублей).

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