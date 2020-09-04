Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве Центры занятости с15 марта трудоустроены более 45 тыс. безработных граждан, с начала 2020 года — около 60 тыс. человек, сообщается на портале мэра столицы.

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В банке Московского центра занятости населения «Моя работа» насчитывается более 80 тыс. вакансий, во время пандемии их было около 40 тысяч. Также есть порядка 110 тыс. предложений от крупного агрегатора вакансий.

Чаще всего москвичи интересуют вакансии в сфере продаж, ИТ-услуг, логистики, работа в call-центров и рабочие специальности без квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве уровень безработицы находится на очень низком уровне, считают в Комплексе экономической политики столицы.

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