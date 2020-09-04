Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновской области подан иск о банкротстве в отношении димитровградского общества «Агролизинг». Это следует из картотеки Арбитражного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление зарегистрировано в суде 3 сентября. С иском вышло акционерное общество «Росагролизинг» (г. Москва), ответчиком является общество с ограниченной ответственностью «Агролизинг» (г. Димитровград, Ульяновская область).

Заявленная сумма исковых требований составляет 130 985 973,8 рубля.

Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.