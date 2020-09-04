Омск, , 08:24 — REGNUM Подготовка к запуску тепла в Омске находится в завершающей стадии, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в мэрии города.

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Всего в столице Омской области к отопительному сезону готовят 66 теплоисточников. Подготовка началась сразу же после завершения прошлого отопительного сезона, который начался 25 сентября 2019 года.

По состоянию на 4 сентября 5469 многоквартирных домов Омска готовы к приёму тепла. Это 95%. Также к зиме подготовлены все объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Готовность котельных, тепловых и канализационных сетей оценивается в более чем 90%.

«Опасений по срыву подготовки к отопительному сезону нет», — говорится в сообщении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о резком похолодании.

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