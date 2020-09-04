Москва, , 08:29 — REGNUM С 4 сентября начал действовать запрет на транзит скота, птицы, а также других продуктов животноводства с Украины через территорию России. Соответствующие материалы опубликовал Россельхознадзор на своём официальном сайте.

Ограничения касаются транзита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции.

Решение было принято для предотвращения распространения опасных заболеваний — африканской чумы свиней (АЧС), птичьего гриппа и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.

В ведомстве отметили, что неоднократно обращались к украинской стороне с просьбой предпринять меры против распространения данных заболеваний, однако ответа не последовало. Кроме того, на украино-российской границе фиксировались многочисленные нарушения при транспортировке животных.

«Учитывая отсутствие ответа украинской стороны на неоднократные запросы Россельхознадзора… с 4 сентября 2020 года вводятся временные ограничения на транзит через территорию Российской Федерации с Украины», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, за первое полугодие 2020 года с Украины в РФ транзитом провезли 28 тысяч тонн животноводческой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал падение урожая зерновых в 2020 году на уровне 7 млн тонн.

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