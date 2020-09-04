Москва, 4 сентября 2020, 08:29 — REGNUM С 4 сентября начал действовать запрет на транзит скота, птицы, а также других продуктов животноводства с Украины через территорию России. Соответствующие материалы опубликовал Россельхознадзор на своём официальном сайте.
Ограничения касаются транзита крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции.
Решение было принято для предотвращения распространения опасных заболеваний — африканской чумы свиней (АЧС), птичьего гриппа и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.
В ведомстве отметили, что неоднократно обращались к украинской стороне с просьбой предпринять меры против распространения данных заболеваний, однако ответа не последовало. Кроме того, на украино-российской границе фиксировались многочисленные нарушения при транспортировке животных.
По данным ведомства, за первое полугодие 2020 года с Украины в РФ транзитом провезли 28 тысяч тонн животноводческой продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал падение урожая зерновых в 2020 году на уровне 7 млн тонн.
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