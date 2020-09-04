Тюмень, 4 сентября 2020, 08:20 — REGNUM АО «Аэропорт Рощино» объявило тендер на строительство нового цеха бортового питания. Максимальная цена возведения объекта — 141,8 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчик за девять месяцев с момента заключения договора должен будет построить двухэтажное здание площадью 1324 кв. м.
Ранее генеральный директор аэропорта «Рощино» Игорь Лужбин сообщал «РБК Тюмень», что новый цех бортового питания — это совместный проект управляющей компании «Новапорт» с международной компанией Lufthansa Sky Chefs. Здесь будет производиться 5,5 тыс рационов в сутки. Кроме того, инвесторы заявили о намерении к 2022 году возвести рядом с аэропортом «Рощино» отель Hilton.