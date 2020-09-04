История вопроса

В 1990-е годы доступность авиационного транспорта для большинства населения России значительно снизилась, что привело к значительному сокращению количества аэропортов в стране, а многие из оставшихся оказались в тяжёлом положении.

Из полутора тысяч аэропортов, доставшихся России от СССР, осталось не более трёхсот. Во многих районах Сибири и Дальнего Востока это стало большой проблемой для населения.

Для исправления ситуации с состоянием аэропортов в 2008 году была разработана Концепция развития сети аэродромов к 2020 году. В соответствии с программой 117 аэропортов назначены «опорными» в аэродромной сети России. Концепция предусматривает реконструкцию 103 аэропортов и строительство аэропорта в Тобольске. На эти цели выделено около 300 млрд рублей.

В рамках программы реконструируется аэропорт Норильска, строятся новые терминалы в аэропорту «Емельяново» в Красноярске, и в Симферопольском аэропорту, строятся новые аэропорты в Ростове-на-Дону и в городе Жуковский под Москвой. Проводятся реконструкции зданий аэропортов и взлётных полос в московском «Шереметьево», в Ульяновске, Новосибирске и ещё нескольких аэропортах. Ведётся подготовка к реконструкции нескольких десятков малых аэропортов Дальнего Востока.

