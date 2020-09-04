Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM На исполнение поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в бюджете на 2021 год предусмотрено 1,6 трлн тенге ($3,79 млрд). Об этом 4 сентября заявил первый заместитель председателя правительства республики Алихан Смаилов на брифинге.

По его словам, в 2020 году планируется дополнительно выделить 300 млрд тенге ($711 млн). В частности, на создание новых быстровозводимых больниц будет выделено 30 млрд тенге ($71,1 млн). Еще 70 млрд тенге ($166 млн) выделят на закупку компьютеров для школьников из нуждающихся семей.

Смаилов добавил, что дополнительные расходы бюджета в 2020 году пойдут на надбавки медицинским работникам, покупку лекарственных средств и другие нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу. Он поручил выделить 150 млрд тенге ($355 млн) для выплаты надбавок медработникам во втором полугодии.