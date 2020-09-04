Париж, , 08:50 — REGNUM В четверг, 3 сентября, бывший кандидат на пост президента Франции и экс-министр юстиции и образования Франсуа Байру был официально назначен главой Верховного комиссариата по исполнению плана восстановления экономики. Об этом сообщает «Агентство Франс Пресс».

«Я подтверждаю, что этим утром по моему предложению Франсуа Байру был назначен Верховным комиссаром по исполнению плана», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс. «Я всегда говорил, что положительно отношусь к возрождению современного экономического планирования… и мы не вернемся к плановой экономике 1950-х годов», — пояснил он.

Возвращению 69-летнего лидера центристской партии «Демократическое движение» и мэра города По Франсуа Байру на политическую сцену предшествовала одобрительная оценка его деятельности со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который положительно отозвался об опыте, «политической ответственности» и проевропейских взглядах бывшего министра.

«Моя задача не в том, чтобы вступить в конфликт с теми, кто принимают решения, а в том, чтобы предлагать взвешенные варианты ответа на важнейшие вопросы», — заявил Байру.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 3 сентября, французское правительство представит план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.

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