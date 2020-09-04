р. п. Сурское, , 08:29 — REGNUM В посёлке Сурское Ульяновской области, который вошёл в число победителей всероссийского конкурса проектов по благоустройству территорий, за счёт средств федерального гранта хотят «оживить торгово-экономическую жизнь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Федеральные эксперты поддержали проект «Благоустройство торгово-ярмарочной территории в историческом центре рабочего поселка Сурское». Проект предусматривает трансформацию торговой площадки: днём и в праздники это будет место проведения ярмарки, а в будни и вечером превращаться в территорию отдыха с велосипедными и пешеходными дорожками. Разработчики предлагают создать и восстановить туристические и пешеходные связи, а также «оживить торгово-экономическую жизнь» за счёт туризма и гостеприимства.

Посёлок Сурское примечателен тем, что был одним из первых поселений Симбирской губернии и образован раньше Симбирска (Ульяновска), в начале XX века являлся крупным торговым центром. Муниципальные власти отмечают, что в посёлке до сих пор сохранились традиции проведения ярмарок, торговля на площади разворачивается дважды в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта Ульяновской области вошли в число победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Помимо Сурского, проект которого отмечен среди заявок исторических поселений, это города Карсун и Барыш. Общий размер федеральной грантовой поддержки для трёх городов составит 150 млн рублей, ещё 100 млн рублей добавят в регионе в порядке софинансирования.

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