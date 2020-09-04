Токио, , 08:22 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года среди компактных машин на мировом рынке самой покупаемой моделью является Toyota Corolla. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С начала 2020 года по июнь включительно в мире было продано более полумиллиона моделей Corolla. Таким образом, это авто занимает 11,7% в своём сегменте. Стоит отметить, что продажи Corolla выросли с прошлого года на 1,5%.

На втором месте разместилась модель Honda Civic. По итогам первого полугодия её приобрели 303 834 человека. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Golf (216 442 ед.).

Далее в мировом рейтинге идут: Hyundai Elantra (132 177 ед.), Volkswagen Bora (131 115 ед.), Mercedes A-Class (122 939 ед.), Volkswagen Jetta (122 153 ед.), Volkswagen Sagitar (117 896 ед.), Ford Focus (117 575 ед.) и Mazda3 (106 036 ед.).

Ранее стало известно, что компания GMC (принадлежит General Motors) разрабатывает субкомпактный паркетник, который должен стать самым маленьким в модельной линейке бренда.

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