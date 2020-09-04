Чебоксары, , 07:57 — REGNUM В рамках дела о банкротстве чувашского коммерческого банка «Бизнес для бизнеса» (КБ ООО «БДБ») на торги выставлены ипотечные сертификаты, начальная стоимость лота оценивается в 105 млн рублей. Соответствующую информацию публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На электронные торги выставлено имущество банка. Предметом лота является 1 млн штук ипотечных сертификатов участия «ИСУ-М2» под управлением общества «Управляющая Компания «Джи Пи АЙ». На продажу выставлены все выпущенные сертификаты.

Начальная цена лота определена в размере 105 000 000 рублей, шаг аукциона — 5 250 000 рублей, задаток составляет 10 500 000 рублей.

Торги состоятся в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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