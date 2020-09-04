Москва, , 07:13 — REGNUM Российская компания «Энергоэлемент» стала первой, получившей кредит под залог интеллектуальной собственности. Об этом 4 сентября пишут «Ведомости».

По словам генерального директора компании Александра Логинова, нестандартный кредит на сумму 4,3 млн рублей выдал «МСП банк». В залог ему были переданы два патента на изобретения.

«Наша компания владеет семью патентами, — сказал он. Мы указали в заявке два из них».

Отмечается, что при принятии решения банк руководствовался оценкой будущих денежных потоков, которые сформируются из потенциала рынка сбыта объектов интеллектуальной собственности.

«Энергоэлемент» — резидент «Сколково», производитель литий-ионных аккумуляторов нового типа.