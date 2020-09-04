Иркутск, , 07:07 — REGNUM В Приангарье на базе закрывшегося Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) будет построено ФГКОУ «Иркутское суворовское военное училище». Начиная с 2020 г. работы финансирует Министерство обороны РФ. В соответствии с подписанным накануне, 3 сентября, трёхсторонним соглашением, объем закладываемых до 2022 года средств составит 6,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, документ подписали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов Пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, предметом соглашения являются совместные действия по созданию материально-технической базы — комплекса объектов недвижимости для организации деятельности суворовского училища в рамках реализации поручения президента РФ, которое Владимир Путин дал 2 августа 2020 года. Речь идёт о зданиях и сооружениях, включающих в себя учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

Среди задач, возложенных, согласно подписанному соглашению, на власти региона — уточнить границы земельного участка, предназначенного для строительства объектов училища, и передать вместе с имущественным комплексом в федеральную собственность.

Также совместно с администрацией Иркутска предстоит обеспечить подвод инженерных коммуникаций к границам земельного участка. Уже известно, что на территории бывшего военно-авиационного инженерного училища, где будут реконструировать и строить корпуса для суворовцев, стороны провели совещание и ознакомились с эскиз-проектом, который подготовили специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны.

«Мы с руководителем региона решили планомерно приступить к обследованию исторических зданий ИВВАИУ. 7 сентября сюда выезжает рабочая группа наших специалистов, которые приступят к техническому обследованию существующих фондов для принятия решения об этапности и сроках реализации проекта по созданию суворовского училища», — пояснил Тимур Иванов.

По словам главы Приангарья Игоря Кобзева, жители Иркутска и области ждали этого момента более 11 лет — столько времени прошло после расформирования в городе авиационно-инженерного училища.

«Сегодня справедливость восстановлена. Решение Президентом принято. Правительство Иркутской области окажет полное содействие подразделениям Министерства обороны, которые будут строить новое суворовское училище — первое в Сибирском федеральном округе. Я уверен, что наша совместная задача будет выполнена, и мы откроем двери этого училища для детей, которые желают стать в будущем профессиональными защитниками нашей Родины», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.

Также состоялась личная встреча врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и заместителя министра обороны Тимура Иванова. Они обсудили вопросы эффективного использования военных городков и невостребованного военного имущества, находящихся на территории региона.

Договорились провести инвентаризацию и определить порядок дальнейшего использования указанных объектов. Руководитель области гарантировал оказание всяческой поддержки по подключению к технологическим сетям строящихся на территории Приангарья объектов Вооруженных сил Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе о том, что в Иркутске в ближайшее время появится новое суворовское училище, которое построит Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по результатам встречи с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

«Игорь Кобзев обратился к президенту, и мы имеем поручение рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем», — заявил Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что у Минобороны накопился значительный опыт быстрого строительства объектов.

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