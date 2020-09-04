Омск, , 07:06 — REGNUM В Омской области аграрии к 3 сентября убрали 52,5% от плана урожая, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Зерноток в период уборки урожая в с. Любино-Малороссы Омской области Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Всего в регионе обмолочено 1,1 млн га зерновых и зернобобовых. Намолочено 1,6 млн тонн зерна. Средняя урожайность — 14,7 ц/га.

Уборочная кампания продолжается.

Напомним, в 2019 года ко 2 сентября в Омской области было обмолочено 436,8 тыс. га зерновых и зернобобовых — 22,5% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии к началу сентября валовой сбор зерна составил 532 тыс. тонн.

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