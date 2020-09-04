Тегеран, , 07:55 — REGNUM 3 сентября министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что страна не позволит врагу ограничивать производство с помощью санкций и давления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия выставки военных запчастей, бригадный генерал Хатами отметил, что, участвуя в работе кабинета министров посредством видеоконференций, Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул, что запасные части к технике должны производиться внутри страны.

Бригадный генерал Хатами сказал, что враг изо всех сил пытался навредить Ирану, не продавая запасные части с целью прекращения деятельности иранских заводов. Он подчеркнул, что Иран теперь может производить детали тонкой работы.

Министерство обороны страны активно борется с санкциями, снижая зависимость от иностранных товаров и услуг, чтобы обеспечить стратегическую мощь отечественного производства.