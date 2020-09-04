Найроби, , 00:44 — REGNUM Кения может столкнуться со второй волной нашествия пустынной саранчи, сообщила представитель кенийского министерства сельского хозяйства Лина Джеби Килимо, сообщает Синьхуа.

Саранча

«Мы уже более подготовлены ко второй волне нашествия, потому что мы теперь можем использовать снимки со спутника. У нас также сформирован достаточный запас химикатов для борьбы с пустынной саранчой», — заявила она.

Также, согласно ее заявлениям, фермеры Кении получат помощь от правительства для борьбы с насекомыми. Это должно помочь сохранить урожаи и продовольственную безопасность страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа на севере Кении начали появляться молодые рои саранчи. Тогда возникла опасность возникновения нового поколения насекомых после начала сезона дождей в октябре.

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