Курган, , 21:11 — REGNUM Две курганские фармацевтические фирмы вошли в число двадцати лучших в России по версии журнала Forbes. Это предприятия «Синтез» и «Велфарм», сообщил заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Цех фармацевтической компании «Синтез» Ksintez.ru

"Завод «Синтез» — крупнейший производитель антибиотиков в России. Выпускает около 300 наименований продукции, в том числе 84 жизненно необходимых и важных лечебных препарата. Завод «Велфарм», который был построен только в 2016 году, выпускает более 80 препаратов, более 75% выпускаемых препаратов входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарств», — сообщил замглавы региона.

Forbes разместил «Синтез» на 11-м месте, отметив, что в августе 2019 года акционером «Синтеза» стала АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. Госкорпорации «Ростех» в «Синтезе» составляет 32,4%. «Велфарм» оказался на 17-м месте. Владеет курганским фармацевтическим предприятием его основатель Людмила Щербакова.