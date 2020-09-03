Москва, , 18:40 — REGNUM В Москве антикризисную поддержку получили 41,1 тыс. организаций. Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики столицы.

Ресторанный бизнес в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пресс-службе напомнили, что во время пандемии власти столицы реализовали четыре пакета мер объёмом 85 млрд рублей. Эта помощь дополнила федеральные меры.

«Меры поддержки решали сразу несколько задач: они помогли компаниям преодолеть кассовый разрыв при обнулении входящего потока и удержать сотрудников, поддержать спрос, а также избежать роста безработицы», — рассказали в комплексе.

Также на поддержку жителей города будет направлено около 50 млрд рублей. Сейчас 7,9 млн москвичей помощь уже получили на общую сумму 35,7 млрд рублей.

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