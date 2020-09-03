Москва, , 17:03 — REGNUM В условиях текущего кризиса наиболее рационально поддерживать наиболее сильные предприятия. Об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть хорошее правило — поддерживать надо сильных. Это более выгодная стратегия. Мы с коллегами в основном из бизнеса различных отраслей работаем над мерами среднесрочными — перезапуском экономики, какие приоритеты реализовать на практике, чтобы обеспечить рост экономики», — сказал Борисов.

По его словам, упор в этом вопросе следует сделать на системообразующие отрасли, например, авиастроение и машиностроение.

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