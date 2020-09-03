Москва, 3 сентября 2020, 16:30 — REGNUM Граждане России должны жить достойно не только в Москве, но и за её пределами. Об этом 3 сентября заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Бизнесмен отметил, что люди нуждаются в среднем достатке не только в Москве, но и за её пределами. Сейчас же основная часть средств концентрируется именно в столице.
«Стащили в Москву, Москва живет прекрасно. Часть положили в стабилизационный фонд, а в регионах и на предприятиях ничего не осталось», — сказал Дерипаска.
Читайте ранее в этом сюжете: Дерипаска заявил, что ему больно от бедности населения России