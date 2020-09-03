Москва, , 16:18 — REGNUM Публикация южнокорейского агентства «Рёнхап» о том, что «Роснефть» якобы ведёт коммерческую деятельность в КНДР и осуществляет поставки в эту страну, является провокацией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Флаг КНДР Gilad Rom

«Публикация информации о причастности ПАО «НК «Роснефть» к поставкам нефтепродуктов в адрес Северной Кореи является провокацией», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что «Роснефть» планирует обратиться в суд в целях защиты своих прав и деловой репутации.