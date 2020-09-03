Москва, , 16:17 — REGNUM России необходим экономический рост на уровне 5% в год. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Нельзя забывать, что президентом поставлена задача в мае ещё 2018 года стать пятой экономикой в мире. И для того, чтобы стать пятой экономикой в мире, недостаточно расти темпами в 1−2% в год. Нужно выйти на траекторию устойчивого роста минимум 3−4%, лучше 5%. Тогда можно серьёзно говорить о динамичном росте и изменении промышленного уклада, ухода от сырьевой экономики к экономике знаний, экономике высокотехнологичной продукции», — заявил Борисов.

По его словам, правительство над этой задачей активно работает.

«Даже на длительную перспективу… среднесрочные мероприятия охватывают перспективу до пяти лет. Свыше пяти лет нужно думать уже о развитии высокотехнологичных отраслей, о качественном изменении уклада нашей экономики», — указал он.