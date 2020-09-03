Москва, , 16:18 — REGNUM Государство будет поддерживать отечественных производителей в России. Об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на данный момент экономика России нуждается в протекционизме — поддержке собственных производителей. Для этого необходимо увеличение роли государства в экономике, полагает чиновник.

«Государство будет заботиться об отечественных производителях в различных отраслях, чтобы на практике создать условия для изменения нашей экономики. Можно призывать к чему угодно, но если не создадим условия для нашего бизнеса — это так и останется одними лозунгами», — завил Борисов.

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