Москва, , 16:12 — REGNUM В скором времени роль государства в российской экономике может возрасти. Об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Борисов Kremlin.ru

«Надо пересмотреть роль государства в вопросах выхода из кризиса. Никто кроме государства сегодня не может обеспечить динамичный выход из кризиса. Только государство, на мой взгляд, если будет иметь четкую позицию, сможет обеспечить ту динамику, которая нужна», — сказал Борисов.

Заявления же о том, что рыночная экономика отрегулирует все самостоятельно, уже показали в прошлом свою несостоятельность, убежден чиновник.

«Много бытовало мнений: рыночная экономика все отрегулирует, будет нормально все. Не будет нормально все. Государство тоже игрок, и он должен диктовать свою волю, поддерживая отечественных производителей», — сказал Борисов.

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