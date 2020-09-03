Ижевск, , 16:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 сентября валовой сбор зерна составил 532 тыс. тонн. Урожай собран с 76% площадей от планируемых, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В ведомстве надеются, что, если сохранится благоприятная погода, уборочная кампания будет полностью завершена «максимум за 10 дней».

В ряде районов показатель обмолоченных площадей приближается к 100%. В частности, в Вавожском районе обмолочено 97% площадей, в Красногорском — 95%. Также в Вавожском районе наблюдается максимальный показатель урожайности зерновых — 35,1 центнера с гектара, при среднем показателе по республике 23,1 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минсельхоза республики Ольга Абрамова говорила, что в республике ожидают валовой сбор зерна на уровне 661 тыс. тонн. В случае достижения этого показателя, сбор зерновых увеличится на 5,6% по сравнению с итогом уборочной кампании прошлого года.

Читайте также: В Удмуртии ожидают роста урожая зерновых на 5,6%