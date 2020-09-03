Требинье, , 15:49 — REGNUM Строительство аэропорта в Требинье в энтитете Республика Сербская Боснии и Герцеговины будет завершено к концу 2021 года, сообщила министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович, сообщает агентство «Анадолу».

"На основе соглашения между Александром Вучичем и Милорадом Додиком мы строим аэропорт в Требинье, и в декабре следующего года мы доберемся до этого города в Герцеговине за 40 минут», — сказала она.

Михайлович сказала, что с 2014 года государство стратегически приняло решение развивать воздушное сообщение с идеей помочь развитию малых аэропортов, основав компанию «Сербские аэропорты». По планам Сербии, пассажиропоток в год может составить около 50 тысяч человек. Инвестиции оцениваются примерно в 50 млн евро.