Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Впервые со времён Второй мировой войны государственный долг США в 2021 финансовом году может превысить ВВП государства.

По обнародованным 2 сентября данным Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), госдолг США в 2021 финансовом году должен «резко возрасти — до 98% ВВП — в 2020 году», при том, что на конец 2019 года он составлял 79% ВВП, а в 2007 году — 35% ВВП.

Также, как заключают авторы доклада, размер американского государственного долга в 2021 году превысит 100% ВВП США из-за расходов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Кроме того, отмечается, что предыдущий пик госдолга страны был отмечен в 1946 году «в связи с крупными дефицитами (федерального бюджета страны), которые были вызваны Второй мировой войной».

При этом указывается, что в 2023 году госдолг США может достигнуть 107% национального ВВП, а к 2030 он может вырасти до 109% американского ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США выросли на 1−1,5% в ходе торгов 2 сентября на Уолл-стрит, Nasdaq и S&P снова преодолели исторические максимумы.