Москва, , 15:38 — REGNUM Проект третьего транспортного полукольца в Чебоксарах может получить федеральную поддержку. Поручение о его реализации, как и других крупных инфраструктурных проектов, будет дано в адрес «правительства в целом». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Чувашии Олегом Николаевым.

В ходе рабочей встречи, которая прошла в форме видеоконференции, руководитель республики выделил три крупных проекта, обратившись с просьбами к главе государства. Одна из них касалась третьего транспортного полукольца, которое должно объединить три района Чебоксар (северо-западный, юго-западный и новоюжный), разгрузить городские магистрали и стать объездной при выезде на федеральные трассы. Данный проект был предусмотрен ещё в 1970-х годах в генеральном плане развития Чебоксар.

«На сегодняшний день город разросся, а эта трасса, магистральная трасса, которая объединяет три больших микрорайона, жилых массива, отсутствует», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в настоящее время завершается разработка проектно-сметной документацией, ориентировочном объект оценивается в 20 млрд рублей.

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«Если бы вы поддержали и дали поручение Минтрансу по началу строительства первого этапа (а объект можно построить в три этапа), первый этап стоит примерно 5,5 млрд рублей. То есть 100 млн мы готовы профинансировать сами, если бы 5,4 млрд Минтранс нам выделил, то это, конечно же, было бы очень здорово для города и для улучшения инфраструктуры», — сказал врио главы Чувашии.

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Отметим, что Олег Николаев также попросил президента России Владимира Путина подключить Минстрой РФ к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища, которое было «законсервировано» пять лет назад. В результате питьевой водой были бы обеспечены 60 тыс. жителей Чувашии, а также соседние районы Татарии. Также он обратил внимание на отсутствие республиканской инфекционной больницы и необходимость реконструкции клинической больницы.

Владимир Путин отметил, что поставленные вопросы, «безусловно, являются актуальными», пообещав помочь Чувашии. Глава государства отметил, что обращения будут «оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом».

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