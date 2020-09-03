Москва, 3 сентября 2020, 15:38 — REGNUM Проект третьего транспортного полукольца в Чебоксарах может получить федеральную поддержку. Поручение о его реализации, как и других крупных инфраструктурных проектов, будет дано в адрес «правительства в целом». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Чувашии Олегом Николаевым.
В ходе рабочей встречи, которая прошла в форме видеоконференции, руководитель республики выделил три крупных проекта, обратившись с просьбами к главе государства. Одна из них касалась третьего транспортного полукольца, которое должно объединить три района Чебоксар (северо-западный, юго-западный и новоюжный), разгрузить городские магистрали и стать объездной при выезде на федеральные трассы. Данный проект был предусмотрен ещё в 1970-х годах в генеральном плане развития Чебоксар.
По его словам, в настоящее время завершается разработка проектно-сметной документацией, ориентировочном объект оценивается в 20 млрд рублей.
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Отметим, что Олег Николаев также попросил президента России Владимира Путина подключить Минстрой РФ к достройке водоводов Шемуршинского водохранилища, которое было «законсервировано» пять лет назад. В результате питьевой водой были бы обеспечены 60 тыс. жителей Чувашии, а также соседние районы Татарии. Также он обратил внимание на отсутствие республиканской инфекционной больницы и необходимость реконструкции клинической больницы.
Владимир Путин отметил, что поставленные вопросы, «безусловно, являются актуальными», пообещав помочь Чувашии. Глава государства отметил, что обращения будут «оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом».
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