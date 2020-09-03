Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Льготы по выплате кредитов для гостиничного бизнеса нужно продлить ещё на полгода или год. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 3 сентября на заседании объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

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Он отметил, что одним из первых шагов по выведению экономики из кризиса, вызванного пандемией, была программа по софинансированию кредитов предприятий туристического сектора, в том числе и гостиничного бизнеса. Оказывать помощь рассчитывали в течение трёх месяцев, но этого оказалось недостаточно.

«Сегодня мы должны принять решение продлить процентную софинансирования кредитов на 6−12 месяцев», — сказал Гахария.

Он добавил, что к этой программе могут подключиться новые участники в период с 10 сентября по 10 октября.

Стоит отметить, что в Грузии в последние годы туризм стал одним из основных источников экономического развития страны. Когда началась пандемия, и поток иностранных туристов прекратился, то без дохода остались в том числе и гостиницы.

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