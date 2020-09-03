Москва, , 15:37 — REGNUM Распространение коронавируса и экономический кризис замелил работу по развитию конкуренции для поставок продуктов питания в СИЗО. Об этом 3 сентября журналистам сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на полях III Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пищевой блок СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пока мы были в условиях пандемии процесс замедлился. Сейчас мы обязаны к этому вернуться», — сказал Титов.

При этом уполномоченный по делам предпринимателей отметил, что монополия в поставках продуктов в следственные изоляторы уже разрушена, однако данная сфера по-прежнему не является полностью конкурентной.