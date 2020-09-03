Москва, , 15:41 — REGNUM До 205−207 млрд рублей сократился российский рекламный рынок за первые шесть месяцев 2020 года, это 9% в годовом выражении. Такие данные приводит Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Сильнее всего сокращение заметно в сегменте печатных СМИ, меньше всего затронут самый крупный сегмент рынка — реклама в интернете. С января по июнь включительно объём интернет-рекламы сократился на 1%, до 108−109 млрд рублей.

Сегмент телевизионной рекламы уменьшился на 9% — до 73,4−74,4 млрд рублей, а реклама на радио потеряла 37% — до 4,5−4,6 млрд рублей.

В прессе объём рекламы уменьшился на 44% — до 4,1−4,2 млрд рублей. Для газет сокращение составило 53% — до 1,3−1,4 млрд рублей, для журналов 39% — до 2,8−2,9 млрд рублей.

Сокращение в сегменте out of home составило 30% — до 14,5−14,9 млрд рублей. Хуже всего пришлось рекламе в кинотеатрах, её объём сократился вдвое и составляет всего 180 млн рублей. Чуть лучше ситуация в indoor-рекламой и транзитной рекламой: сокращение на на 47% до 0,6−0,7 млрд рублей и 1,1−1,3 млрд рублей соответственно. Объём наружной рекламы в денежном выражении упал на 26% — до 12,5−12,7 млрд рублей.

Вместе с тем в АКАР отметили, что падение рекламного рынка во втором квартале года оказалось не столь значительным, как можно было ожидать.