Москва, , 14:29 — REGNUM В современной экономике многие отрасли идут по пути производства малого масштаба, ориентированного на потребности узкого круга локальных потребителей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Сегодня производить, скажем, тапочки для всего мира, какая бы у тебя ни была дешёвая рабочая сила, уже невыгодно. Во-первых, рабочая сила уже достаточно поднимается в цене и поэтому растут (издержки), а с другой стороны — ты должен удовлетворять спрос твоего ближайшего потребителя. А у него всегда есть специфичный спрос и новые технологии позволяют это делать», — заявил Титов.

«Новые роботизированные комплексы, новый 3D-принтинг. Сейчас экономика идёт по пути малых производств, которые работают на локальных рынках. И они намного более выгодны, эффективны и конкурентоспособны, чем крупные партии товара, которые едут через границу. Это ведёт к тренду на локализацию», — отметил он.