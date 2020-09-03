Киев, 3 сентября 2020, 14:28 — REGNUM Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых, заявил сегодня, 3 сентября, глава регулятора Кирилл Шевченко.
В Нацбанке считают, что такое сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление Украины в условиях умеренной инфляции.
Шевченко добавил, что решение о сохранении ставки на этом уровне принято, учитывая баланс рисков относительно пандемии и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса.
ИА REGNUM отмечает, что уровень учетной ставки в 6,0% является минимальным в истории Украины и держится в стране уже несколько месяцев. В июле несколько членов совета нацбанка высказались за снижение ставки до 5,5%, но большинство не поддержало это предложение.