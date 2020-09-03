Москва, , 14:19 — REGNUM Глобализация экономки будет продолжаться, несмотря на негативные моменты, возникшие во время мировой пандемии коронавируса. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его мнению, глобализация выгодна для экономики РФ и стран Евросоюза.

«И России, и нашим соседям в Европе выгодны открытые границы. При том, что все идет к локализации, по моему мнению, в целом альтернативы глобализации нет», — заявил Титов.

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