Москва, , 14:29 — REGNUM Самым распространённым автомобилем иностранной марки в России на начало второго полугодия 2020 года стала Kia Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В российском автопарке насчитывается 886 028 экземпляров Kia Rio. На втором месте расположился ещё один представитель корейского автопрома — Hyundai Solaris. В России числится 826 347 единиц Solaris.

На третьем месте Ford Focus. В России насчитывается 787 617 экземпляров данной модели.

В десятку самых распространенных в России иномарок также вошли такие модели, как Renault Logan (724 039 шт.), Toyota Corolla (651 472 шт.), Chevrolet Niva (646 760 шт.), а также Volkswagen Polo (542 902 шт.) и Toyota Camry (461 772 шт.).

Напомним, на начало второго полугодия 2020 года самой распространенной легковушкой в России стала Lada 2170.

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