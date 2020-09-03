Сеул, , 13:51 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее продолжают фиксировать рост объёмов средств, потраченных на онлайн-шоппинг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, в июле текущего года жители страны потратили на онлайн-покупки 12,9 трлн вон (~$10,8 млрд), что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что это максимальный показатель с 2001 года.

Отмечается, что продажи товаров повседневного пользования выросли на 47,7%, товаров для дома — на 48%, автомобилей и автозапчастей — на 63,4%, мебели — на 47,4%, товаров для домашних животных — на 25,5%.

67,8% транзакций пришлось на мобильные устройства, 3,1% больше, чем в июле прошлого года.