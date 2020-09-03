Москва, , 13:10 — REGNUM Кредитные каникулы оказались высоко востребованной мерой для малого бизнеса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил член совета директор Центрального банка России Михаил Мамута на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«По последним доступным данным на конец августа, обратились в банки и получили одобрение заявлений на реструктиризацию почти 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. И объём реструктурированных кредитов составил 740 млрд рублей — это практически 15% от всего кредитного портфеля МСП», — заявил Мамута.

«Если брать особо пострадавшие отрасли экономики, то это более 30% портфеля. То есть мера действительно массовая. И я полагаю, что она сыграла очень большую роль в том, чтобы пережить этот сложный период времени», — указал он.