Москва, , 13:07 — REGNUM Реализовать на практике налогообложение с «Авито» будет крайне сложно, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM адвокат московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская.

Она прокомментировала информацию о возможных планах обложить налогами продажи бывших в употреблении товаров на «Авито». В СМИ появилась информация, что данная возможность рассматривается в Минфине РФ.

По мнению адвоката, реализовать на практике идею будет крайне сложно.

«Первая причина — отслеживание самого факта продажи на подобном «Авито» сервисе будет занимать много ресурсов — временных, финансовых, организационных. К тому же далеко не всегда тот гражданин, кто вывешивает объявление, является продавцом указанного товара. Следовательно, потребуется вести оперативно-розыскную деятельность по установлению личности продавца, и все для того, чтобы получить налог со стоимости продажи вещей, очень небольшой, как правило. Вторая причина — технически организовать сбор налогов с продаж подержанных вещей невозможно, за исключением тех ситуаций, когда электронные сервисы выступают в роли налоговых агентов. Но ни «Авито», ни другие сервисы такими правами не обладают, по крайней мере, в текущей ситуации. Третья причина — взимание налога с продажи подержанной вещи, которая продается за меньшую сумму, чем покупалась, является несправедливым решением, провоцирующим рост социальной и политической напряженности в обществе», — пояснила она.

Адвокат считает, что в случае реализации на практике мера приведёт лишь «к дополнительным затратам государственных ресурсов, подрыву авторитета власти, фактическому неисполнению данного решения, что также не очень хорошо отразится на общем уважении россиян к законам страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Минфина РФ распространили комментарий, в котором пояснили, что не выступали с идеей обложить налогами доходы физических лиц с продажи подержанных вещей через электронные платформы.

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