Москва, 3 сентября 2020, 13:09 — REGNUM Высокая доля государства в экономике России является негативным фактором. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Kremlin.ru

«Беда нашей экономки, что треть предпринимателей работают с бюджетом. Основную часть должен составлять рынок, а не бюджет. И основное количество обращений предпринимателей — по неуплате по контрактам, особенно по муниципальным», — сказал Титов.

Кроме того, предприниматели, получив аванс по госконтракту, зачастую сталкиваются с многочисленными проверками надзорных органов, которые проверяют, на что были истрачены деньги.

«Предприниматель получает аванс, а потом к нему появляются претензии за его нецелевое использование. Здесь огромный, ужасный клубок юридических, финансовых проблем, которые происходят по госзакупкам», — отметил Титов.

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