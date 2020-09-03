Лондон, , 13:09 — REGNUM В августе текущего года средние цены на недвижимость в Великобритании возросли на максимальную величину за 16 лет из-за рекордно низких ставок по ипотеке и отложенного из-за пандемии коронавируса спроса. Об этом свидетельствуют данные ипотечной компании Nationwide Building Society.

Лондон (сс) Sean MacEntee

Также сообщается, что цены на недвижимость в Британии в августе выросли на 2% и данный показатель стал рекордным с 2004 года, при этом в годовом выражении рост составил 3,7%. По информации компании, средняя цена жилья составила в августе £224,123 тыс.

«Цены на жильеё теперь отыграли потери, зафиксированные в мае и июне, и достигли нового исторического максимума (по темпам роста — ред.). Восстановление цен отражает неожиданно быстрое восстановление активности на рынке жилья после ослабления ограничений карантина», — дал свой комментарий по поводу роста цен на жильё главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Кроме того, уточняется, что, согласно исследованиям компании, в мае текущего года примерно 15% респондентов из-за режима ограничений решили переехать, что означает, что после смягчения ограничительных мер, на данный рост цен оказал влияние отложенный спрос.

Помимо этого, как отмечает Гарднер, данные тенденции могут сохраниться в ближайшем времени и этому способствуют недавно объявленные каникулы по гербовым сборам, которые будут способствовать развитию некоторой активности.

«Однако большинство прогнозистов ожидает, что в ближайшие кварталы условия на рынке труда значительно ухудшатся из-за последствий пандемии и сворачивания схем государственной поддержки. Если это произойдет, то, вероятно, снова снизит жилищную активность в ближайшие кварталы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в столице Южной Кореи зафиксировали рост количества сделок купли-продажи жилой недвижимости.