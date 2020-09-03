Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Экс-супруга главы корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт является самой богатой женщиной в мире. Ей принадлежит $68 млрд, указано в рейтинге агентства Bloomberg.

На втором месте в списке богатейших женщин мира — владелица компании L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс, чьё состояние составляет $66,8 млрд. При этом Скотт и Беттанкур-Майерс занимают в общем мировом рейтинге богачей 12-ю и 13-ю строчки.

Дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон владеет состоянием в $63,6 млрд, она — третья из наиболее богатых женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, развод Джеффа Безоса и Маккензи Скотт произошёл в 2019 году. Бывшей супруге перешла часть акций компании Amazon. Сам Безос находится на первом месте в списке богачей и владеет $207 млрд.

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