Москва, , 12:53 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в августе текущего года снизился до 58,2 пункта против 58,5 пункта в июле, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

«Индекс IHS Markit российской сферы (услуг) незначительно опустился с июльского показателя 58,5 балла и составил в августе 58,2 балла на старте третьего квартала», — говорится в обзоре.

В агентстве пояснили, что в августе продолжился активный рост числа новых заказов, однако он был немного слабее, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (Purchasing Managers' Index — PMI) российских обрабатывающих отраслей, согласно исследованию Markit, в мае 2020 года составил 36,2 пункта, против 31,3 в апреле 2020 года.

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